بوتين: سعينا لحل الوضع في دونباس سلمياً لكن الغرب أعدّ أوكرانيا للقتال

موسكو- سانا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده كانت تتطلّع إلى حل الوضع في دونباس سلمياً، لكن الغرب قام بتجهيز أوكرانيا للقتال.

وقال بوتين لقناة (روسيا-1) حسب وكالة نوفوستي: “كل ما حدث في شبه جزيرة القرم تم بشكل تدريجي ولأن واجبنا كان حماية القرم قمنا بذلك، أما بالنسبة إلى دونباس فقد اعتمدنا على حقيقة أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة سلمياً، ولكن كما اتضح كانوا ببساطة يخدعوننا، حيث لم يرغب أيّ أحد من شركائنا المزعومين بحل أي شيء بالوسائل السلمية بل كانوا يضخّون الأسلحة إلى أوكرانيا ويعدّونها للقتال”.

وأكّد بوتين أن موسكو لا تستخدم عملياً أسلحة تفوق سرعة الصوت أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكنها موجودة بالفعل، كما أن هناك أنظمة حديثة أخرى لم تكن موجودة في عام 2014.

وكان الرئيس الروسي اطّلع خلال ترؤسه اجتماعاً بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوب روسيا على تفاصيل سير العملية العسكرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي للكرملين قوله صباح اليوم: إن الرئيس بوتين عقد اجتماعاً بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف، وزار لأول مرة المناطق الجديدة التي انضمّت إلى روسيا وتفقّد مدينة ماريوبول المحرّرة في دونباس.

وأوضح الكرملين أن بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وعدد من القادة العسكريين.

كذلك تفقّد الرئيس الروسي خلال زيارته مدينة ماريوبول في دونباس عدداً من مرافق المدينة وتحدّث مع السكان المحليين.

بدوره أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين الرئيس بوتين بالتفصيل عن التقدّم المحرز في أعمال البناء والترميم في ماريوبول وضواحيها.