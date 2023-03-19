 بوتين يزور ماريوبول لأول مرة منذ ضمها إلى روسيا

أعلن الكرملين صباح اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام برحلة عمل إلى ماريوبول في إقليم دونباس حيث تفقد عدداً من المرافق في المدينة وتحدث أيضاً مع السكان المحليين.

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية ثم قاد سيارة مرّ بها بعدة مناطق في المدينة وتحدث في حي “نيفسكي” مع سكان المدينة وبدعوةٍ من إحدى العائلات زار بوتين منزلهم.

كما أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.

وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الحديث جرى على وجه الخصوص حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية.

وأضافت الخدمة الصحفية أن رئيس الدولة تفقد أيضاً الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة “نادي اليخوت” ومبنى المسرح” ومناطق أخرى في المدينة.

كما عقد بوتين اجتماعاً في “روستوف على الدون” بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة

ويوم أمس أكدت وسائل إعلام روسية، وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم بمناسبة استعادة روسيا لها.