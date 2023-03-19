تأمين مياه الري لمحصول القمح في ريف حلب

أكد وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ضرورة تأمين سقاية الأراضي المزروعة بمحصول القمح في ريف حلب، نظراً لأهمية المحصول الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم واقع الري في مشروع مسكنة غرب في منطقة السفيرة، والمزارع (23 و24 و25 و26) في ريف حلب، كما تفقد الوزير رعد أعمال مشروع ري 2500 هكتار في سهول حلب الجنوبية، ومتابعة تنفيذ مشروع تعزيل مجرى نهر قويق لمسافة 50 كم على المجرى الرئيسي، و30 كم على المصارف المكشوفة، واستكمال التنفيذ في المواقع الأكثر اختناقاً على المجرى الرئيسي والمصارف المكشوفة في مناطق البرقوم وبرنة بمحاذاة جبل العيسى، بهدف تخفيف منسوب مياه الري، ومنع غمر الأراضي الزراعية.

وأكد الوزير رعد خلال الجولة أهمية تنفيذ هذه الأعمال في مشروع مسكنة غرب، ومشروع ري 2500 هكتار من مشروع 4700 هكتار، قبيل بداية الموسم الصيفي القادم، لتأمين مياه الري لسهول حلب الجنوبية.