تحسين المستوى المعيشي أهم مطالب عمال الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

تركزت مقترحات وتوصيات عمال الحسكة في مؤتمرهم السنوي على ضرورة تحسين الواقع المعاشي للعاملين في الدولة، ودعم مجالس المدن والبلدان والبلديات من خلال زيادة مخصصاتهم من الموازنة العامة، والموازنة الاستثمارية ومعالجة أسباب ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها مابين صيدلية وأخرى دون حسيب أو رقيب.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية التي تتعلق بمعيشة المواطن وتشميل العاملين بالضمان الصحي، وإقامة دورات تقوية لطلاب الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي العامة بكافة فروعها.

وطالب الحضور بتأمين مياه الشرب للأهالي وذلك نتيجة الانقطاع المستمر والذي تجاوز الـ8 أشهر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وحرمان قرابة المليون مواطن من مياه علوك المصدر الوحيد لارواء أحياء المدينة والتجمعات السكانية المحيطة بها.

وتساءل أعضاء المؤتمر عن أسباب عدم قبول الإحالات الطبية العائدة للعاملين من قبل بعض الأطباء والمشافي الخاصة ومخابر التحليل، وتكثيف دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقمع المخالفات والتجاوزات من قبل بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية.

من جهته أكد الرفيق المهندس تركي عزيز حسن أمين فرع الحزب بأن هذه المؤتمرات عملية مراجعة لعمل مكاتب النقابات العمالية عن عام كامل، وأن كل ماتم طرحه يستحق الوقوف عنده وأنه ستم معالجة بعض القضايا وإرسال مذكرات وكتب رسمية لمعالجة القضايا الأخرى التي تحتاج إلى معالجة من قبل الدوائر والمؤسسات صاحبة العلاقة.

وأوضح المحافظ الدكتور لؤي محمد صيوح أنه تم تعويض العاملين في مجلس مدينة الحسكة رواتبهم التي سرقت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيتم تشيكل لجان من أجل متابعة عملية بيع السلل الغذائية التي تطرح في أسواق مركز المدينة ومحاسبة من يقف ورائها كائن من يكون ولن يكون هناك تهاون مع أي أحد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخفيض حصة المحافظة من السلل الغذائية إلى النصف، وأن عملية التوزيع تتم ضمن معايير قاعدة البيانات التي تعمل الجهة المعنية على تنفيذها.

وبين عبد القادر صويلح مدير فرع السورية للتأمين أن هناك معاناة حقيقية في عمل التأمين نتيجة عدم التزام المتعاقدين مع مراجعي فرع مؤسسة التأمين ولاسيما الأطباء والمشافي والمخابر الخاصة.

ودعا المهندس علي خلوف الجاسم مدير الزراعة إلى زيادة مخصصات المحافظة من اللقاحات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية نتيجة الطلب المتزايد عليها وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية وندرتها في معظم الأوقات.

المهندس أنور العملة مدير الكهرباء أوضح أنه لم يصل للمحافظة أدوات ومستلزمات العمل من قواطع ومحولات وكابلات وأمراس وأدوات أخرى منذ ٧ سنوات ماضية نتيجة تقطع الطرق البرية الواصلة للمحافظة بسبب تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة على تلك الطرق وأن عمل الشركة مرتبط بما هو متوفر من مستلزمات.

وأشار مازن العلي معاون مدير التربية إلى أنه يتم تعويض طلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي بدورات تقوية يومي الجمعة والسبت في كل مدرسة.

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