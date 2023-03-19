دورة كروية في السويد تضامناً مع متضرري الزلزال في سورية

19-مارس-2023

تضامناً مع المنكوبين من الزلزال في سورية، أقيمت اليوم دورة كروية رباعية في مدينة اسكلستونا السويدية، استضافها النادي السرياني في المدينة.

ونوه القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في السويد الدكتور تميم ملكو بالدعم الذي قدمه المغتربون السوريون ومحبو سورية في السويد، من خلال التبرعات العينية والمادية، عبر الحملة التي نظمتها السفارة، وذلك لمد يد العون لأهلنا المنكوبين في سورية، إضافة إلى تخصيص ريع هذه الدورة لهم أيضاً.

وشارك في الدورة كبار نجوم الكرة السورية القدامى من أندية الفتوة والجهاد والجزيرة، فضلاً عن فرق الفعاليات الاغترابية، وهي النادي السرياني ونادي الجزيرة العائلي في سوديرتاليا، ونادي الجزيرة العائلي في استوكهولم والنادي السوري في فيستروس.

وشهدت الدورة حضور الدكتور المستشار فراس علي المصطفى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، ممثلاً عن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، ورؤساء وممثلي العديد من الفعاليات والهيئات الاغترابية، وحشد كبير من المغتربين.

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19-مارس-2023

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