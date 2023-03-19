رغم الأمطار الغزيرة.. ينابيع ريف دمشق ومياهها الجوفية لم تصل إلى المعدل

ريف دمشق – علي حسون

رغم الهطولات المطرية الغزيرة في الأيام القليلة الماضية إلا أنها لم تساعد على زيادة تصريف الينابيع ومناسيب المياه الجوفية في دمشق وريفها وفق تأكيدات مدير الموارد بدمشق وريفها المهندس زياد الخطيب الذي بين أن نسبة معدلات الهطولات المطرية لهذا الموسم لغاية الآن وصلت إلى 80%، إذ وصل مجموع الأمطار هذا الموسم في منطقة الحرمون إلى 540 مم، علماً أن المعدل السنوي 644 مم، مشيراً إلى أن مجموع الأمطار في دمشق “موقع المزة” بلغ 188 مم والمعدل السنوي لهذه المنطقة 207 مم وفي منطقة دوما بلغت الهطولات 122 مم في حين معدلها السنوي 213 مم.

وعن واقع السدود لفت الخطيب في تصريح لـ”البعث” إلى أن سد زرزر بلغ تخزينه حتى تاريخ اليوم 0.650 مليون م3 علماً أن تخزينه الأعظمي 1.7 مليوم م3، كما بلغ تصريف نهر بردى في موقع الربوة حوالي 1.8م3/ثا وتصريفه الوسطي 6.7م3/ثا، أما تصريف نبع عين الفيجة الذي يعتبر الرافد الأساسي لمجرى نهر بردى وصل تصريفه حوالي 3.1م3/ثا وتصريفه الوسطي يبلغ 7.76م3/ثا بحسب مدير الموارد الذي لفت إلى أهمية نهر الأعوج بعد نهر بردى، إذ وصل تصريفه في موقع أم الشراطيط 2.5م3/ثا وتصريفه الوسطي 4م3/ثا ووصل نبع الطبيبية إلى 0.7م3/ثا علماً أن تصريفه الوسطي 0.6 م3/ثا.

يشار إلى أن أمطار حوض بردى والأعوج تتصف بالتغير من سنة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر، لاسيما أنه يقع في منطقة شبه جافة لذلك الموارد المائية تعتمد في الحوض على الهطلات المطرية بشكل رئيسي والتي تختلف من موسم مطري لآخر مما ينعكس على الموارد المائية في دمشق وريفها انطلاقاً من أهمية الحوض الكبرى كونه يكتسب ميزة الموقع الاستراتيجي والدور الاقتصادي الهام في زيادة كمية الموارد المائية واستخداماتها في كافة القطاعات الشرب والري والصناعة.

ازدهار زراعي

أما عن مدى تأثير الأمطار على المحاصيل الزراعية يرى مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة أن تحسن معدلات الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة ساهمت بشكل ملحوظ بازدهار الواقع الزراعي وإقبال الفلاحين على الزراعة، إذ بلغت نسبة تنفيذ القمح المروي 127% من مساحة مخططة / 14686/ هكتاراً ونسبة القمح البعل 80% من مساحة مخططة قدرها /2569/هكتاراً، مشيراً إلى تنفيذ محصول الشعير بنسبة 76% تم تنفيذ مساحة قدرها / 10210/ هكتاراً من مخطط /13514/ هكتاراً لتاريخه.

‌وأوضح مدير الزراعة أنه تم زراعة /32374 / هكتاراً من خطة المحاصيل الحقلية الشتوية المروية والبعلية من مساحة مخططة /35199 /هكتاراً بنسبة تنفيذ 92% لتاريخه.

أما بالنسبة للمحاصيل العلفية الشتوية فقد وصلت المساحة المزروعة إلى /3214/ هكتاراً من الخطة المقررة حوالي /3861/ هكتار بنسبة تنفيذ 83%.

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