شابات طاولتنا يتوجن بلقب غرب آسيا ويتأهلن إلى النهائيات القارية

توّج منتخبنا الوطني للشابات بلقب بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي اختُتمت منافساتها مساء أمس في مدينة السليمانية العراقية، وجاء تتويج منتخبنا بالميدالية الذهبية بعد فوزه في جميع مبارياته على منتخبات الأردن بنتيجة 3/ 1 وعلى العراق وعلى لبنان بنتيجة 3/ صفر، لينجح منتخبنا بذلك في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية المقبلة المقررة في العراق خلال شهر تموز المقبل، أما منتخبنا للشباب تحت 19 سنة فقد جاء في المركز الرابع في البطولة.



رئيسُ اتحاد كرة الطاولة بسام خليل وفي اتصال هاتفي مع “البعث” أكد أن البطولة شهدت ارتفاعاً في المستوى الفني للاعبين واللاعبات، حيث قدّم لاعبو منتخبنا للشباب أداء عالياً وتطور مستواهم، ونجحوا بالفوز على منتخب قطر (حامل اللقب) الذي يتفوق علينا بفارق الإمكانيات والاستعدادات، حيث أقاموا معسكرات خارجية في كافة أنحاء العالم ولديهم لاعبون مجنّسون، في حين بإمكانيات ضئيلة فزنا عليهم، أما الشابات فكانوا في مستوى عالٍ جداً، وخاصة إباء حلاق التي لم تخسر أي مباراة في البطولة، وكانت المنافسة شديدة مع منتخب الأردن الأكثر تحضيراً من منتخبنا.

وكشف خليل أنه أقيمت على هامش التصفيات اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، وتم خلال المؤتمر الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب بلدنا الغالي، كما تمّ توضيح آثار الزلزال على صالاتنا الرياضية، وخاصة صالات كرة الطاولة التي تحولت إلى أماكن إيواء للمتضررين، وكان جدول الأعمال حافلاً، حيث ناقش المجتمعون خطة نشاطات اتحاد غرب آسيا لعام 2023 وتمت مناقشة موعد التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

الجديرُ بالذكر أن منتخبنا للشابات تكوّن من اللاعبات هند ظاظا وإباء حلاق وبانة عرنوق ونايا سليمان، فيما تألف منتخب الشباب من اللاعبين عبيدة وسالم ظاظا وزيد قطيني.



عماد درويش

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