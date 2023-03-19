صيانة عدد من شبكات ومراكز التحويل الكهربائي في الحسكة

19-مارس-2023

أجرت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة صيانة لعدد من شبكات ومراكز التحويل الكهربائي في مدينتي الحسكة والقامشلي، نتيجة تعرضها لأعطال فنية وأعادتها إلى الخدمة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال الصيانة والإصلاح شملت في مدينة الحسكة شبكات الكهرباء في حي غويران ومشيرفة والميرديان ومركز المدينة، إضافة إلى مراكز التحويل في مرآب البلدية والجنائية القديم والتربية، مبيناً أن ورشات الصيانة في مدينة القامشلي أنجزت كذلك عدة أعمال صيانة شملت مراكز التحويل في مسبق الصنع والهجانة ومرآب دجلة وعلي خليل وأبو حسام ومستوصف الهلالية وأبو غياث والرنين المغناطيسي ومعن بن زائدة، وتمت إعادتها جميعاً إلى الخدمة.

وكانت الشركة أجرت الأسبوع الماضي إصلاح ثلاثة أبراج لنقل التيار الكهربائي في ريف القامشلي انهارت نتيجة الرياح القوية.

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19-مارس-2023

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