صيانة عدد من شبكات ومراكز التحويل الكهربائي في الحسكة

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال الصيانة والإصلاح شملت في مدينة الحسكة شبكات الكهرباء في حي غويران ومشيرفة والميرديان ومركز المدينة، إضافة إلى مراكز التحويل في مرآب البلدية والجنائية القديم والتربية، مبيناً أن ورشات الصيانة في مدينة القامشلي أنجزت كذلك عدة أعمال صيانة شملت مراكز التحويل في مسبق الصنع والهجانة ومرآب دجلة وعلي خليل وأبو حسام ومستوصف الهلالية وأبو غياث والرنين المغناطيسي ومعن بن زائدة، وتمت إعادتها جميعاً إلى الخدمة.

وكانت الشركة أجرت الأسبوع الماضي إصلاح ثلاثة أبراج لنقل التيار الكهربائي في ريف القامشلي انهارت نتيجة الرياح القوية.