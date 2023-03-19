فوته: رغم خروج المنتخب من كأس آسيا فإن المشاركة مهمة لتطوير المستوى

19-مارس-2023

اعتبر المدير الفني لمنتخب سورية للشباب بكرة القدم مارك فوته أنه رغم خروج منتخبنا من بطولة كأس آسيا التي جرت مؤخراً في العاصمة الأوزبكية طشقند فإن اللاعبين كانوا أمام تجربة جيدة ومهمة شكلت بداية لمرحلة جديدة في مسيرة تطوير مستوى اللاعبين.

وقال فوته في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم بدمشق: “بالرغم من خروج المنتخب من كأس آسيا لكنني أنظر إلى أن هذه المشاركة كانت مهمة، ضمن استراتيجية تطوير مستوى اللاعبين التي نعمل عليها للوصول إلى الجهوزية الفنية المطلوبة، والتي تمكن اللاعبين من تقديم الأداء المطلوب وتحقيق النتائج المرجوة في قادمات الأيام”.

وأضاف فوته: إن مشاركة المنتخب الشاب في البطولة الآسيوية والتي يوجد فيها أقوى 16 منتخباً بالقارة أمر مهم، مبيناً أن العلاقة بين الكادر الفني واللاعبين جيدة، لكن المستوى بحاجة إلى مزيد من التطوير ومعالجة الكثير من السلبيات في مراكز اللعب ولا سيما خط الهجوم.

 

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19-مارس-2023

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