محلج محردة ينتج 450 طناً من البذور الزراعية 

أنتج محلج محردة 450 طناً من البذور الزراعية الناتجة عن حلج الأقطان المحبوبة الواردة من فلاحي محافظة حماة للموسم الحالي.

وبذار القطن المنتج هو من صنف حلب 124، وتم تخزينها تمهيداً لتسليمها إلى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالمحافظة والذي سيقوم ببيعها للفلاحين خلال المواسم المقبلة، حيث يتمتع هذا الصنف بجودة عالية ونجحت زراعته وإنتاجيته في أراضي المحافظة خلال السنوات الماضية.

وبدأ المحلج مؤخراً بإجراء عمليات الصيانة لآلات الحلج والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية ليكون جاهزا للموسم الزراعي المقبل، كما شحن المحلج هذا الموسم 175 طناً من القطن المحلوج إلى شركة غزل الساحل في جبلة.

وخلال الأسبوع المقبل البدء بشحن القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات في حال توافر وسائل النقل، ويتم حالياً تخزين البذور الزراعية وحفظها في أكياس تمهيداً لتوريدها إلى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة العام المقبل.