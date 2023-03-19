مساعدات من داغستان وموسكو لمتضرّري الزلزال

دمشق – موسكو – سانا:

وصلت إلى محافظة حماة اليوم قافلة مساعدات غذائية وإغاثية مقدمة من جمهورية داغستان الروسية لمتضرّري الزلزال في حماة وريفها.

وبيّن ممثل الإعانات الإنسانية في جمهورية داغستان الروسية نصر الله في تصريح له أن قافلة المساعدات تضمّ 8 شاحنات محمّلة بنحو 25 طناً من مختلف المواد الغذائية والإغاثية وحليب الأطفال والألبسة، دعماً لمنكوبي الزلزال.

بدوره أوضح مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان، أن المساعدات المقدّمة من جمهورية داغستان استلمتها المحافظة، وتشتمل على مواد غذائية وإغاثية وحليب الأطفال سيصار إلى توزيعها على المتضرّرين بفعل الزلزال في مراكز الإيواء وغيرها.