مساعدات من داغستان وموسكو لمتضرّري الزلزال
دمشق – موسكو – سانا:
وصلت إلى محافظة حماة اليوم قافلة مساعدات غذائية وإغاثية مقدمة من جمهورية داغستان الروسية لمتضرّري الزلزال في حماة وريفها.
وبيّن ممثل الإعانات الإنسانية في جمهورية داغستان الروسية نصر الله في تصريح له أن قافلة المساعدات تضمّ 8 شاحنات محمّلة بنحو 25 طناً من مختلف المواد الغذائية والإغاثية وحليب الأطفال والألبسة، دعماً لمنكوبي الزلزال.
بدوره أوضح مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان، أن المساعدات المقدّمة من جمهورية داغستان استلمتها المحافظة، وتشتمل على مواد غذائية وإغاثية وحليب الأطفال سيصار إلى توزيعها على المتضرّرين بفعل الزلزال في مراكز الإيواء وغيرها.
من جهتها، أرسلت السفارة السورية في موسكو دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإغاثية، التي قدّمها أبناء من الجالية السورية وأصدقاؤهم الروس، وعدد من المؤسسات الروسية لتخفيف معاناة متضرّري الزلزال في سورية.
وبيّنت السفارة أنه تم شحن المساعدات اليوم، على متن رحلة لمؤسسة الطيران العربية السورية متجهة إلى دمشق.
وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة التي تقوم بها السفارة لمواجهة تداعيات الزلزال، وهي مخصّصة لمصلحة إدارة الخدمات الطبية، وتتضمّن أدوية وتجهيزات طبية مختلفة يصل وزنها إلى 1.5 طن.
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