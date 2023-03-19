مشاركة واسعة في البطولة المدرسية لألعاب القوى

حماة- منير الأحمد

أقامت دائرة التربية الرياضية في مديرية التربية بحماة البطولة المدرسية لألعاب القوى لمرحلة البنين والبنات، بمشاركة نحو 450 طالباً وطالبة مثلوا 70 مدرسة من مختلف مناطق المحافظة.

رئيسُ دائرة التربية الرياضية في حماة أحمد الحسن أشار لـ”البعث” إلى أن البطولة كانت جيدة المستوى الفني، وأفرزت عدداً من المواهب الواعدة التي تبشّر بمستقبل مشرق في أم الألعاب بعد أن يتمّ الاهتمام بها ورعايتها بشكل صحيح لتكون رافداً لمنتخباتنا الوطنية.

على صعيد نتائج مرحلة التعليم الأساسي، فاز بالمراكز الأولى لسباق 100 متر جرياً للبنين عمر الواهب وللبنات أيميلي نجار، ولسباق 200 متر للبنين موسى ناصر وللبنات شهد الغالي، ولسباق 400 متر للبنين فرج المنصور وللبنات وصال حاج حسين، ولسباق 800 متر للبنين طه قشاش وللبنات ريم أحمد هندي، ولسباق 1500 متر للبنين محمد أحمد وللبنات نور الحسين، وفي سباق التتابع 4 ضرب 100 متر فازت محردة في فئتي البنين والبنات، وفي رمي الرمح للبنين عبد اللطيف مراد وللبنات غنى شيخ بكور، وفي رمي القرص للبنين فادي العيسى وللبنات سمارة نجار، وفي الكرة الحديدية للبنين فادي العبدو وللبنات حلا كبب، وفي الوثب الطويل للبنين غادي غانم وللبنات ندى فارس، وفي الوثب الثلاثي للبنين لؤي شنتوت وللبنات لين خليل، والوثب العالي للبنات فرح شيخ الشباب.

وفي المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول لسباق 100 متر جرياً للبنين محمد عدي وللبنات مروة سليمان، ولسباق 200 متر للبنين نبيل سويد وللبنات غزل زين، ولسباق 400 متر للبنين محمد خضر وللبنات نغم زينو، ولسباق 800 متر للبنين يحيي كيلاني وللبنات لمى زريق، وفي سباق 1500 متر للبنين موفق شويخ وللبنات هديل مقداد، فيما جاء أولاً في سباق التتابع 4 ضرب 100 متر للبنين فريق مدرسة كريم السعيد من مصياف وللبنات مدرسة سلمية، وحلّ أولاً لمسابقة الوثب الطويل علي ناصر وللبنات شهد ليلاس، وفي الوثب الثلاثي للبنين قصي تركماني، وفي دفع الكرة الحديدية للبنين سومر البحري وللبنات هناء درويش، وفي رمي الرمح للبنين أحمد بيسكي وللبنات إنارة المولى، وفي رمي القرص للبنين عمر عابد وللبنات مروة جورية.

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