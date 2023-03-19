نائب مبعوث الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعم جهود الاستجابة لتداعيات الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة:

بحث محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال مع نجاة رشدي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية والوفد المرافق، خلال زيارتها إلى المحافظة الخطة الجاري العمل عليها لمواجهة تداعيات الزلزال.

وأكدت رشدي استمرار الدعم المقدّم إلى سورية لمواجهة تداعيات الزلزال والحرص على توفير الدعم الإنساني للمتضررين بأكثر من مجال، وتوفير احتياجاتهم، وإيجاد الحلول التي تساعد الأسر للعودة إلى حياتها الطبيعية.

ونوّهت بجهود المحافظة وكوادرها العاملة لإغاثة ومساعدة المتضررين ولا سيما في مراكز الإيواء، مشيرةً إلى أن الزيارة إلى اللاذقية تأتي للاطلاع على واقع الأضرار وظروف العائلات واحتياجاتها، وإيصال هذه المعلومات إلى الجهات المانحة، وتقديم التسهيلات الممكنة للمتضررين بالتعاون بين مكاتب الأمم المتحدة، والجهات الحكومية ضمن خطة التعافي المطلوبة.

ولفت المحافظ إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الحرب الإرهابية على سورية والحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي انعكست سلباً أيضاً على القطاع الصحي نتيجة نقص الأدوية والتجهيزات.

وأكد هلال العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والداعمين من الأشقاء والأصدقاء لتوفير السكن البديل للمتضررين، حيث يتم تجهيز البنى التحتية في عدد من المواقع لهذه الغاية، مع الحرص على تحديث المعلومات بشكل دوري في قاعدة البيانات المتعلقة بالمتضررين لحصر أعدادهم ونوعية الضرر اللاحق بهم بما يساعد في تنظيم عملية الاستجابة. وأبدى المحافظ الاستعداد لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لعمل المنظمات الدولية في المحافظة، وتوفير البيانات المتعلقة بعمل غرفة العمليات، مبيناً أن هذا الجانب يوفّر البيانات والمعلومات عن الاحتياجات وإمكانية الاستجابة لها. حضر اللقاء رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والصحة الدكتور موفق صوفي، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل عمار أحمد، ومديرة مكتب المبعوث الخاص إلى سورية منى رشماوي.

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