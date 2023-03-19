هطولات مطرية غزيرة متوقعة في بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات في أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً خاصة في المناطق الشمالية الغربية والجزيرة والشرقية، وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة..