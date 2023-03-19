وزير الصحة يبحث مع وزير الأوقاف الفلسطيني سبل تعزيز التعاون

19-مارس-2023

دمشق- سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حاتم البكري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون وواقع القطاع الصحي السوري بعد الزلزال الذي تعرّضت له سورية في شباط الماضي.

وفي تصريح للصحفيين أوضح الدكتور الغباش أن الوفد الفلسطيني قدّم مساعداتٍ تخصّ القطاع الصحي، وسيتم توزيعها بالتنسيق معه، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تشكّل قيمة كبيرة ومضافة وتدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

بدوره أشار البكري إلى أن الزيارة تأتي تأكيداً لعمق العلاقات بين البلدين، وخاصة أن سورية كانت حاضرة في كل تفاصيل القضية الفلسطينية وقدّمت الدعم والمساندة واحتضنت الشعب الفلسطيني، ما يجعله اليوم يقف بكل إمكانياته المتاحة إلى جانب الشعب السوري بعد الكارثة الطبيعية التي ألمّت به، مبيّناً أنه تم النقاش بعدد من القضايا التي تهمّ القطاع الصحي السوري وكيفية وآلية التنسيق والتعاون المستمر حول ذلك.

حضر اللقاء السفير الفلسطيني في سورية سمير الرفاعي ومعاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية وعدد من المديرين والمعنيين.

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19-مارس-2023

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