وزير الموارد المائية يتفقد واقع الري في مشروع “مسكنة غرب” في حلب

حلب – معن الغادري

تفقد وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ومحافظ حلب حسين دياب صباح اليوم واقع الري في مشروع مسكنة غرب بمنطقة السفيرة المزارع (23 – 24 – 25 – 26).

والتقى الوزير رعد فلاحي المنطقة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، خاصة بما يخص الري، ووجه بفتح قنوات الري ليلاً ونهاراً لتأمين سقاية الأراضي المزروعة بمحصول القمح في جميع المزارع نظراً لأهمية المحصول الاستراتيجي.

كما تفقد الوزير أعمال مشروع ري 2500 هكتار في سهول حلب الجنوبية، ومتابعة تنفيذ مشروع تعزيل مجرى نهر قويق لمسافة 50 كم على المجرى الرئيسي و30 كم على المصارف المكشوفة، واستكمال التنفيذ في المواقع الأكثر اختناقاً على المجرى الرئيسي والمصارف المكشوفة في مناطق البرقوم وبرنة بمحاذاة جبل العيسى، وذلك بهدف تخفيف منسوب مياه الري ومنع غمر الأراضي الزراعية.

وأكد الوزير رعد على أهمية تنفيذ هذه الأعمال في مشروع مسكنة غرب، ومشروع ري 2500 هكتار من مشروع 4700 هكتار قبيل بداية الموسم الصيفي القادم لتأمين مياه الري لسهول حلب الجنوبية.

كما تفقد الوزير رعد أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب التي تضررت جراء الزلزال في عدد من أحياء المدينة.

وكان وزير الموارد المائية قام بجولة تفقد واقع أعمال الصيانة التي تقوم بها الورشات العاملة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في حلب للشبكات المتضررة نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة وترك آثاره على بعض خطوط الضخ في الشبكة، وذلك بهدف إصلاح الأعطال وإيصال المياه للمواطنين في كافة أنحاء المدينة.

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