وقفة تضامنية في العاصمة البلغارية للمطالبة برفع الإجراءات القسرية عن سورية

وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية مع سورية التي نظمها فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسماح بوصول كل المساعدات والمواد الضرورية للحياة اليومية للشعب السوري، والمساهمة في إعادة الإعمار في البلاد، وخاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية في الشهر الماضي.

وأكد سفيتوزار سايف في كلمة باسم الحركات والتيارات البلغارية ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على الشعب السوري، إضافة إلى تقديم المساعدات للمساهمة في إعادة إعمار سورية، مشدداً على أن هذا الأمر يشكل” واجباً أخلاقياً وإنسانياً على جميع الدول وخاصة دول الاتحاد الأوروبي”.

وأشار ممثل الحركات البلغارية إلى بيان مشترك ستقدمه الفعاليات والأحزاب البلغارية مع قيادة فرع بلغاريا للاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى وزارة الخارجية البلغارية بهذا الخصوص.

وتعهد المشاركون في الوقفة التضامنية بالاستمرار في متابعة نشاطاتهم وتحركاتهم على جميع المستويات، لتحقيق هدف كسر الحصار المفروض على الشعب السوري المستهدف بلقمة عيشه.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الوطنية السورية والبلغارية وصوراً عن آثار الدمار الذي خلفه الزلزال، ولافتات تطالب بكسر الحصار وإنهائه.