أمريكا تسجل أعلى معدل وفيات للأمهات منذ 60 عاما

سجلت أمريكا أعلى معدلات وفيات بين الأمهات في تاريخها في عام 2021، وكانت النساء أصحاب البشرة ‏السمراء أكثر المتأثرات، مقارنة مع نظيراتهن البيض.‏

وارتفع عدد النساء اللاتي توفين لأسباب تتعلق بالأمومة في الولايات المتحدة إلى 1205 في عام 2021، بحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاءات الصحية، التي صدرت يوم الخميس الماضي، في تقرير للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشار المركز الوطني للإحصاءات الصحية في أمريكا، إلى أن هذا يمثل ارتفاعا من 861 وفاة للنساء أثناء الحمل أو بعد وقت قصير من الولادة في عام 2020، و754 حالة وفاة في عام 2019.

كما أشار التقرير إلى أن معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة هو الأعلى بين الدول ذات الدخل المرتفع، بينما عدد الوفيات المسجل في عام 2021، هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.

وكشف التقرير كذلك، عن وجود “فوارق عرقية كبيرة” في معدل وفيات الأمهات داخل البلاد، مشيرا إلى أنه في عام 2021، كان معدل وفيات النساء السود داخل أمريكا هو 69.9 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، ما يعادل 2.6 ضعف معدل النساء البيض، بمعدل 26.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة ناجحة.

13 total views