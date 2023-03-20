إصابة فلسطينيين واعتقال ثمانية في الضفة الغربية

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة، بعد أن اقتحمت منطقة الدوحة في بيت لحم وبلدات زيتا في طولكرم وتياسير في طوباس ودير سامت ومخيم الأمعري في الخليل.

في وقتٍ، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وأقامت عدة حواجز في شوارع البلدة الرئيسية والفرعية.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين.

كذلك، اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم مناطق عدة في الضفة، حيث اقتحموا منطقة باب الخان غرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وخلعوا أبواب عدد من المحال التجارية التي يغلقها الاحتلال منذ 23 عاماً تقريباً، ويمنع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها، كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين قرية أرطاس في بيت لحم وعدة أحياء في مدينة سلفيت، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات.