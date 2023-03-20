إنجاز دولي لطاولتنا للمرة الأولى في دورة العراق

حقق لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة عبيدة ظاظا لقب بطولة العراق الدولية WTT تحت 19 سنة التي اختتمت منافساتها في مدينة السليمانية، وشارك فيها 150 لاعباً ولاعبة مثلوا عشرين بلداً هي مصر والسعودية والبحرين والإمارات وعمان وقطر والكويت وفلسطين والعراق ولبنان والأردن و إيران وتايوان وأمريكا والتشيك والهند وباكستان وبلجيكا والسويد، بالإضافة لمنتخبنا وهو اللقب الأول لطاولتنا في المحافل الدولية.

أمينة سر اتحاد كرة الطاولة لودي هزيم أشارت لـ”البعث” إلى أن البطولة كانت عالية المستوى الفني بسبب مشاركة عدد من أفضل اللاعبين، ونجح لاعبنا عبيدة من الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق رغم قوة المنافسة، واستطاع الحصول على نقاط دولية بانتظار اللائحة الدولية لمعرفة أين وصل تصنيفه الدولي.

وحول عدم وجود مرافق لعبيدة في المباراة النهائية من أعضاء بعثة منتخبنا أوضحت هزيم أن اللاعب مقيم في العراق ويتدرب فيها منذ مدة طويلة، وبسبب حجوزات الطيران المسبقة قبل البطولة اضطرت بعثة المنتخب من العودة قبل المباراة النهائية، ولم يكن بالإمكان الانتظار لحين انتهاء المنافسات لمدة أربعة أيام حيث كانت ستكلف البعثة الكثير خاصة وأن الجانب العراقي تكفل باستضافة منتخبنا حسب المواعيد المسبقة.

وأضافت هزيم: مسألة الحجوزات أجبرت الكادر التدريبي للمنتخب على الاعتذار عن لقاء لاعبنا زيد قطريب في الدور الثاني بفئته وهو قدم المأمول منه وكذلك الأمر بالنسبة للاعب هوفيك، وبقاء عبيدة في العراق بسبب تجديد إقامته في العراق، وبعد تجديدها سيحضر إلى سورية ليصار إلى تكريمه، حيث تكفل رئيس الاتحاد الرياضي العام بدفع تذكرة طيران العودة كون اسمه لم يكن ضمن قرار الايفاد، كما أن عدم مشاركة لاعبينا بالزوجي المختلط يعود لخطأ من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي لم تزج بأسماء لاعبينا رغم المحاولات لإصلاح هذا الخطأ من قبل رئيس الاتحاد حيث لم يوافق الاتحاد الدولي على تصحيحه.

عماد درويش

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