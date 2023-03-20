وقعت وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس اليوم في مبنى المحافظة اتفاقية لاستثمار القسم الشرقي من موقع الكرنك السياحي الذي يمتد على مساحة 52 دنماً، من المتوقع ألا تقل مساحته الطابقية عن 20 ألف متر مربع ستقوم بتنفيذه واستثماره الشركة السورية للسياحة والنقل.

وأوضح وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح للصحفيين أن توقيع الاتفاقية أنجز بعد مباحثات بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ومجلس المدينة لتقديم خدمات سياحية نوعية بأسعار محددة ورمزية، جزء منها بشكل مجاني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى البدء بإنجاز مشاريع السياحة الشعبية منذ عام 2021 بمشروع شاطئ الكرنك بمرحلته الأولى.

وأشار رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين إلى أهمية المشروع وموقعه الاستراتيجي، وسيتم إنجازه على مرحلتين وبأقسام متعددة الاستخدام، منها شاليهات وفنادق وقاعة مؤتمرات وملاعب للأطفال وغيرها، لإتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع بتوفير سياحة متكاملة لهم.

حضر توقيع الاتفاقية والاجتماع محافظ طرطوس عبد الحليم خليل، وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير، ومدير السياحة بسام عباس.