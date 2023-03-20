ارتفاع الأسعار في معرض التسوق العمالي يدحض مزاعم المعنيين

درعا – دعاء الرفاعي

رغم تأكيدات رئيس اتحاد عمال درعا غالب الجوابرة على الأسعار المخفضة والتنافسية في معرض التسوق العمالي، إلا أن الزائرون لم يلحظوا هذا على أرض الواقع، إذ أكد العديد منهم لـ”البعث” أن المعرض لا يلبي احتياجتهم فالأسعار متشابه أو تزيد في بعض الأحيان عن الأسواق المحلية.

ولدى مواجهة رئيس الاتحاد بهذا الكلام أكد على أن معرض التسوق محاولة لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال تأمين مواد وسلع غذائية بأسعار مخفّضة مع قرب حلول شهر رمضان، وأنه مبادرة جيدة على الرغم من أنها “غير كافية” من جهة غلاء الأسعار، ولكنهم حاولوا قدر الإمكان السعي لتأمين منتج ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية.

ولم يختلف رأي فراس بجبوج عضو غرفة تجارة وصناعة درعا عن رئيس الاتحاد بأن افتتاح المعرض يأتي في إطار دعم الطبقة العاملة وتخفيف الأعباء المادية عنهم وفق وجهة نظره، مشيراً إلى أن مراكز وأحياء المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة معارض أخرى وذلك فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار.

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