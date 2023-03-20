الأزمة المصرفية ترفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الاثنين بأكثر من 1.5% وتجاوزت عقود المعدن النفيس مستوى 2000 دولار للأونصة وذلك للمرة الأولى منذ 18 نيسان من العام الماضي.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.79% إلى 2029.50 دولار للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.75% إلى 2004.15 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويأتي ارتفاع الذهب بصفته ملاذا آمنا حيث يقبل المستثمرون على شرائه في فترات الأزمات وتتخوف الأسواق من حدوث ركود اقتصادي في العالم بسبب المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العالمي.