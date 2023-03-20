الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الارهابية الخاضعة لسيطرتها في سورية لتقويض مواقف الحكومة الشرعية

20-مارس-2023

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين اليوم الاثنين إنّ “الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الإرهابية الخاضعة لسيطرتها في سورية لتقويض مواقف الحكومة الشرعية. 

وجاء في البيان أنّ “واشنطن تخطط للاستعانة بالمتطرفين لاختطاف عسكريين روس وإيرانيين في سوريا” مع الإشارة إلى أنّ تعاون الولايات المتحدة مع الإرهابيين “إرهاب دولة”.

كما أضافت الاستخبارات الروسية أنّ واشنطن تقوم بتنسيق “العمليات التخريبية لداعش” من قاعدة التنف التي تحتلها القوات الامريكية كما تقوم بتشكيل كتائب من الإرهابيين للتحريض على الأعمال العدائية في مناطق عدة من البلاد.

وتابع: “يعمل الأميركيون وحلفاؤهم البريطانيون مع التشكيلات السرية لتنظيم “داعش” الإرهابي التي لا تزال في مناطق نائية من البلاد”.

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20-مارس-2023

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