التصنيع الزراعي الغذائي محور مباحثات صباغ مع المزروعي

20-مارس-2023

بحث وزير الصناعة زياد صباغ مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي، والوفد المرافق له سبل التعاون في مجال التصنيع الزراعي الغذائي والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد صباغ أن الحكومة تعمل على إعادة تنشيط قطاع التصنيع الغذائي الزراعي، مشيراً إلى أن آفاق كبيرة ومتعددة وواعدة لإمكانية إقامة شراكات في مجال التصنيع الزراعي الغذائي “الكونسروة والألبان ومشتقاتها والزيوت وإنتاج الآلات الزراعية”، وتحقيق هدف اقتصادي إنمائي ربحي.

من جهته أوضح المزروعي أن هدف اللقاء مد جسور التعاون، وإقامة مشاريع مشتركة في مجال التصنيع الزراعي الغذائي نظراً للدور الكبير الذي تلعبه وزارة الصناعة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي الغذائي وكل ما يتعلق في سد الفجوة الغذائية، كما أن 50 بالمئة من استثمارات الهيئة في قطاع التصنيع الزراعي مرتبطة بالصناعة.

وقال المزروعي: “نسعى للتعاون مع صغار المنتجين والمزارعين في سورية ومدهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي الغذائي والتقنيات الحديثة في هذا المجال، وإقامة شركات مشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص”.

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20-مارس-2023

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