التمثيل .. وقائعُ عالٍم مُمسْرح

مع انتهاء عروض مسرحية “تمثيل.. وقائع عالم ممسرح”على خشبة مسرح القباني مساء اليوم، والتي قدمت ضمن مشروع دعم مسرح الشباب في مديرية المسارح والموسيقا، عبّر الكاتب والمخرج حسون عن سعادته بما أنجزه في أول تجربة إخراجية له بالتعاون مع الدراماتورج رزان السيد وممثلين يقفون على خشبة المسرح خارج إطار المعاهد التمثيلية التي درسوا فيها، شاكراً مديرية المسارح التي أتاحت الفرصة لأن ترى تجربته النور ضمن مشروع دعم مسرح الشباب الحاضن للتجارب المسرحية الشبابية.

وبين حسون أن التشجيع من خلال حضور الجمهور لعروض المسرحية ترك أثراً إيجابياً في نفوس جميع المشاركين الشغوفين بالمسرح للاستمرار فيه، مشيراً إلى أن المسرحية اقتباس عن الفيلم الياباني “الموت شنقاً” لناغاسا اوشيما وهو كخريج في قسم الدراسات المسرحية قام بكتابة النص المسرحي الذي تضمّن أفكاراً من الحياة والعديد من الأفكار التي قام بطرحها الفيلم، خاصة فيما يتعلق بفكرة الإعدام كعقوبة وهي فكرة إشكالية تخللها العديد من الأفكار التي لها علاقة بالمتغيرات الحاصلة في مجتمعنا والتي تجعلنا نعيد النظر ببعض الثوابت والأحكام المسبقة عن الأشياء وذلك كله ضمن شكل مسرحي يقوم على لعبة المسرح داخل المسرح وهو شكل ليس بجديد ولكنه ليس تقليدياً في الوقت ذاته.

وأشار حسون أنه اعتمد كمخرج بالدرجة الأولى على أداء الممثل في ظل وجود ديكور بسيط، منوهاً إلى أنه تخرجه من قسم الدراسات المسرحية ساعده كثيراً في كتابة النص والتصدي لإخراجه بعد أن كتب مادة بصرية تبلورت عبر الممثلين وما قدموه من اقتراحات تم النقاش والحوار فيها وتبني ما يخدم العرض ومقولته. موجهاً الشكر لهم لأنهم كانوا شركاء حقيقيين في هذه التجربة التي واجهتها تحديات تواجه أي مخرج، ويأتي في مقدمتها جمع فريق عمل قادر على الالتزام والاستمرار في العمل المسرحي في ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها جميعاً، والشباب بشكل خاص.

وأوضح فواز حسون أنه كمخرج يميل إلى التكثيف والاعتماد على أداء الممثل وهو ما اعتمده في مسرحية “تمثيل” وأن تجربته الأولى لن تكون تجربة عابرة، ولو كانت كذلك لما رأت النور بعد صعوبات تم تجازوها بفضل إصراره وفريقه المتعطش للوقوف على خشبة المسرح، متمنياً أن تتاح له فرص أخرى للاستمرار في تقديم كل ما يطمح إليه في المسرح.

يُذكَر أن المسرحية من تمثيل: سيمون الحناوي، منيار الحيناني، زين خولي، فايز أبو شكر، شيار تركو، بشر كريم.

أمينة عباس

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