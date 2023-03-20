“الثقافة” تتلقى دعوة لحضور الاجتماع التأسيسي للتحالف الآسيوي لصون التراث الثقافي

20-مارس-2023

تلقت وزارة الثقافة السورية دعوة رسمية لحضور الاجتماع التأسيسي المقرر انعقاده في شهر نيسان المقبل في الصين، بمشاركة ثلاثين دولة آسيوية.

وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح خلال لقائها سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق شي هونغوي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية زيادة التعاون بينهما في مختلف المجالات الثقافية.

وأشاد الجانبان، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة، بالنجاح والإقبال الكبيرين اللذين حققهما معرض الآثار السورية في الصين، والذي جال عدة مدن صينية، ولاقى رواجاً كبيراً فيها.

كذلك بحثا إمكانية إقامة معرض للآثار الصينية في سورية والتعاون في مشروع توثيق ورقمنة الآثار، وترجمة أمات الكتب في الأدب والفكر الصيني ضمن مشروع الخطة الوطنية للترجمة، وتبادل المنح التدريبية والتأهيلية.

وسلم السفير الصيني وزيرة الثقافة دعوة رسمية لزيارة الصين للمشاركة في الاجتماع التأسيسي للتحالف الآسيوي، لصون التراث الثقافي في شهر نيسان المقبل.

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20-مارس-2023

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