الزراعة: إيقاف زراعة القطن على الآبار

البعث أون لاين – رحاب رجب:



تضمنت خطة وزارة الزراعة للموسم الزراعي 2022 -2023 إيقاف زراعة محصول القطن على الآبار وحصر زراعته على شبكات الري الحكومية والأنهار والبحيرات، والاستمرار بمنع زراعة القطن في منطقة السلمية بمحافظة حماة للحفاظ على المياه الجوفية.

ومن الخطوات الجديدة التي تضمنتها الخطة الزراعية الجديدة منع زراعة الزعتر الخليلي في الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتخطيط لزراعتها في الأراضي الهامشية وضمن الحيازات الصغيرة، كما منعت زراعة وتداول نبات الأزولا بشكل قطعي باعتبارها من السراخس المائية التي تشكل ضرراً على المسطحات المائية، وشجرة البالونيا باعتبارها من الأشجار الغازية ذات الاستهلاك المرتفع من الماء.

وعند تجديد البساتين المزروعة بالأشجار المثمرة سابقاً يلزم الفلاح بإعادة استثمارها بالمحاصيل وفق الدورات الزراعية المقررة ويسمح للفلاحين بزراعة هذه البساتين المتضررة بالمحاصيل في حال كانت هذه الأراضي مخصصة لزراعة الأشجار المثمرة.

ووفقاً لمصادر خاصة في الوزارة فإن الخطة تضمنت أيضا إدخال محصولي البندورة والذرة الصفراء على مستوى التخطيط الرئيسي، وتم التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والشوندر والتبغ والرئيسية الشعير والبطاطا والبندورة والذرة الصفراء على مستوى المحصول، والتخطيط لبقية المحاصيل على مستوى المجموعات، مع التخطيط للمحاصيل الصناعية وفق احتياجات وزارة الصناعة.

وطلبت الوزراة استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي على المحاصيل والخضار في الموسم 2022 -2023 لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناء على طلب صاحب العلاقة.

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