اتصالات القنيطرة تعتمد الطاقة البديلة لاستمرار خدماتها

القنيطرة – محمد غالب حسين

بيّن مدير فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة المهندس عدنان البكر أنه سيتم اعتماد الطاقة البديلة لتشغيل وحدات النفاذ الضوئية في جباثا الخشب وبئر عجم وأوفانيا وعين التينة، لضمان استمرارية خدماتها عند انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى خطة العام الحالي تتضمّن تركيب (1000) خط هاتفي، و(1500) بوابة إنترنت، مشيراً إلى أنه تمّ خلال شهري كانون الثاني وشباط تركيب /317/ خطاً هاتفياً، وتخصيص/167/ بوابة ADSL.

وعن المشاريع المنفذة أشار مدير فرع اتصالات القنيطرة إلى أن الفرق الفنية استكملت تأهيل شبكات الاتصالات بقرية كودنة التابعة لمركز اتصالات بئر عجم، وتتابع أعمال تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسية والفرعية بقرى رويحينة وزبيدة الغربية التابعة للمركز، وتأهيل شبكات الاتصالات بقريتي الحميدية والصمدانية الغربية التابعتين لمركز البعث، مؤكّداً أنه سيتم وضع هذه الشبكات بالخدمة قريباً عند استكمال أعمال توصيلها.

وتابع البكر أن كوادر الفرع تمكّنت من تخديم الكليات الجامعة بمحافظة القنيطرة ومديرية الصناعة بشبكات الألياف الضوئية، مؤمّنةً بذلك خدمة (الفايبر نت) لها، مشيراً إلى وجود دراسة لتخديم المركز الإذاعي والتلفزيوني بالمحافظة بهذه الخدمة، وأوضح أن الفرع سيعمل خلال العام الحالي على تأهيل مركز اتصالات قصيبة، وتوسعة الشبكات الهاتفية الفرعية بمركز اتصالات الكوم.

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