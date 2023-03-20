الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. والمداخلات تتركّز حول الواقع الخدمي ووضع بعض شركات القطاع العام
البعث – محافظات:
واصلت الفرق الحزبية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية، وتركّزت المداخلات على الوضع المعيشي وتحسين الواقع الخدمي.
ففي حلب (معن الغادري)، واصلت الفرق الحزبية في فرع حلب
وتناولت المداخلات العديد من الملفات والقضايا التنظيمية والتر
وبيّن الرفيق أحمد منصور، أمين
ودعا الرفاق البعثيين إلى موا
بدورهم، أكّد الرفاق أعضاء قياد
بدورهم أجاب الرفاق أمناء الشعب
وفي حماة (حسان محمد – منير الأحمد)، واصلت الفرق الحزبية في فرع حماة للحزب مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت فرق الشريعة وأفاميا والسقيلبية الرابعة في شعبة الغاب، والحيلونة وحيالين ودير ماما في شعبة مصياف، والإطارات والعمالية التاسعة في شعبة العمال، وكفربهم الأولى والثانية في شعبة الريف، مؤتمراتها، وذلك بإشراف وحضور قيادة فرع حماة.
وفي طرطوس، تابعت قيادة فرع طرطوس للحزب عقد مؤتمرات الفرق ضمن قطاع الشعب الحزبية.
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