الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. والمداخلات تتركّز حول الواقع الخدمي ووضع بعض شركات القطاع العام

الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. والمداخلات تتركّز حول الواقع الخدمي ووضع بعض شركات القطاع العام

البعث – محافظات:

واصلت الفرق الحزبية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية، وتركّزت المداخلات على الوضع المعيشي وتحسين الواقع الخدمي.

ففي حلب (معن الغادري)، واصلت الفرق الحزبية في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت فرق مجدل شمس وعبد الله قوجة وأسامة حجار وحسين تركماني وحطين ونزار حاج شعبان ويونس ا لراشد ومحمود خطاب، في شعبتي التر بية الثالثة والأولى، اجتماعاتها وذلك بحضور وإشراف الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع.

وتناولت المداخلات العديد من الملفات والقضايا التنظيمية والتر بوية والتعليمية والخدمية والمعيشية، حيث طالب المتداخلون برفع سقف الرو اتب والحوافز، وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي، وتثبيت المعلمين الوكلاء، وإعادة النظر بالتأمين الصحي وتوفير الأدوية للمعلمين، وزيادة حصة حلب من المحروقات.

وبيّن الرفيق أحمد منصور، أمين فرع حلب للحزب، أهمية القطاع التعليمي، منوهاً بدور الجهاز الحزبي المجتمعي الذي يندرج ضمن أدبياته.

ودعا الرفاق البعثيين إ‎لى موا صلة العمل التطوّعي لمساعدة الأ هالي المتضرّرين بسبب الزلزال، وتقديم كل الدعم الممكن لإزالة آثار الزلزا ل، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب من الجميع حشد الطاقات والإمكانات وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن، منو هاً بالدعم الكبير من المحافظات السورية، وبدور المجتمع الأهلي الذي كان داعماً ومسانداً للعمل الإغاثي بحلب.

بدورهم، أكّد الرفاق أعضاء قياد ة الفرع المشرفون على مؤتمرات ا لفرق أهمية هذه المؤتمرات الحزبية، مؤكدين ضرورة تطوير آليات العمل الحزبي، وتقد يم الطروح البنّاءة التي من شأنها تدعيم ركائز العمل الحزبي في جميع المجالات.

بدورهم أجاب الرفاق أمناء الشعب الحزبية على المداخلات، واستعر ضوا خطط عمل شعبهم الحزبية للمرحلة القادمة.

وفي حماة (حسان محمد – منير الأحمد)، واصلت الفرق الحزبية في فرع حماة للحزب مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت فرق الشريعة وأفاميا والسقيلبية الرابعة في شعبة الغاب، والحيلونة وحيالين ودير ماما في شعبة مصياف، والإطارات والعمالية التاسعة في شعبة العمال، وكفربهم الأولى والثانية في شعبة الريف، مؤتمراتها، وذلك بإشراف وحضور قيادة فرع حماة.

وتداخل أعضاء المؤتمرات مطالبين بضرورة إلزام شركة اسمنت حماة بإصلاح الفلاتر للحدّ من انتشار الغبار الكثيف المتناثر في بلدة كفربهم الذي يسبّب أمراضاً سرطانية، وإعفاء شركة الإطارات من فوائد قرض المصرف التجاري لأن الشركة متوقفة عن العمل، وإيجاد شريك استراتيجي لتشغيل الشركة، ومعالجة وضع صرافات المصرف التجاري، إضافة إلى ضرورة قمع مظاهر التعدّي على المحولات الكهربائية والكابلات، وحل مشكلة المياه بحي البعث، ورفع ثمن المحاصيل الاستراتيجية، وإعادة تأهيل وترميم المدارس في مدينة السقيلبية، وتفعيل مستوصف أفاميا الصحي ورفده بالكوادر الطبية، وتأمين باص نقل داخلي لقرى المحور من مصياف إلى القريات.

وأشار الرفيقان المهندس أشرف باشوري أمين فرع الحزب، والمحافظ الدكتور محمود زنبوعة، خلال حضورهما عدداً من المؤتمرات إلى أهمية انعقاد المؤتمرات الحزبية لأنها تعدّ وقفة لتقييم العمل وتطويره، وبيّنا أن جميع المطالب محقّة وسيتم العمل على معالجتها ومتابعتها وحل ما أمكن منها.

وفي طرطوس، تابعت قيادة فرع طرطوس للحزب عقد مؤتمرات الفرق ضمن قطاع الشعب الحزبية. وتم الاستماع خلالها إلى مداخلات الرفاق الحضور والإجابة على جميع المداخلات والطروح. وضمن قطاع شعبة المدينة الثانية عقدت فرقة حي الغدير مؤتمرها السنوي بحضور عضو قيادة فرع الحزب، الرفيق جمال غزيل، رئيس المكتب الاقتصادي، والرفيق أمين الشعبة مازن رمضان، وعضو قيادة الشعبة الرفيق عيسى صبح. واستعرض غزيل الحرب الاقتصادية والحصار الجائر على سورية وتداعيات الزلزال و آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم. كذلك عقدت فرق الملعب البلدي والكرامة والتربية مؤتمراتها السنوية بحضور أمين وأعضاء قيادة الشعبة، وفي شعبة الشيخ بدر اختتمت الفرق الحزبية مؤتمراتها السنوية بفرقتي البطحانية ومزرعة حميصية بحضور الرفيق غزيل، وأمين الشعبة، الرفيقة رحاب عباس، والرفاق أعضاء قيادة الشعبة. وفي قطاع الشعبة الاقتصادية عقد مؤتمر الفرقة ١٧ (مساكن عمال اسمنت طرطوس) بحضور أمين الشعبة، الرفيق مصطفى سلامة، وأعضاء قيادة الشعبة. وفي شعبة الدريكيش عقد مؤتمرا فرقة فجليت الأولى والثانية السنويين بحضور أمين الشعبة، الرفيق أحمد شوباصي، وأعضاء قيادة الشعبة، وفي الشعبة العمالية عقد مؤتمر الفرقة الأولى السنوي في شركة مصفاة بانياس بحضور أعضاء قيادة الشعبة.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين)، تابعت الفرق الحزبية بفرع القنيطرة للحزب عقد مؤتمراتها السنوية بحضور أعضاء قيادة فرع القنيطرة وقيادات الشعب الحزبية.

فقد عقدت فرق البطيحة الأولى والثانية والثالثة من شعبة المدينة الأولى، وفرق التضامن الأولى والثانية والمقيليبة من شعبة المدينة الثانية، وفرق المدينة الأولى والثانية من الشعبة الثالثة، وفرق خان أرنبة الأولى والثانية والثالثة من شعبة الخطوط الأمامية، والمزيريب وتل شهاب والمدينة السادسة من شعبة القنيطرة مؤتمراتها.

وتركّزت مداخلات الرفاق على إغناء الاجتماع الحزبي سياسياً وثقافياً، وتأمين مستلزمات العمل الحزبي بالشعب الحزبية.

وطالب المؤتمرون بتفعيل دور المجتمع الأهلي المحلي للمساهمة في جميع أشكال الدعم والمساندة للدولة، داعين إلى قمع ارتفاع الأسعار، والاهتمام بواقع المدارس والجانب التربوي، وتأمين فرص عمل لأبناء وذوي الشهداء والاهتمام بالجرحى.

وشهدت المؤتمرات حواراتٍ إيجابية بنّاءة، أكّدت الارتقاء بالعمل الحزبي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في بلداتهم وقراهم وتجمّعاتهم.

وبعد الاستماع إلى المداخلات دعا الرفاق أعضاء قيادة الفرع الرفاق البعثيين إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل الحزبي.

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