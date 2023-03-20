الكويت.. إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرّب نفطي غرب البلاد

20-مارس-2023
الكويت – سانا 

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم حالة الطوارئ إثر حدوث تسرّب نفطي غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة قصي العامر قوله في تصريح: “لا توجد إصابات ناجمة عن هذا التسرّب، ولم تتأثر عمليات الإنتاج بسببه”، مشيراً إلى عدم رصد غازات سامة بموقع الحادث.

ولفت العامر إلى أن الفرق المعنية في الشركة موجودة في الموقع للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.

يذكر أن السلطات الكويتية أعلنت مؤخراً أنها تبنت خططاً للتوسع في إنتاج المشتقات النفطية.

 8 total views

20-مارس-2023

مقالات ذات صلة

مجلس الشعب يناقش أداء “الإدارة المحلية”: الإسراع في إعداد المخططات التنظيمية

23-أكتوبر-2020

دورة للقوة البدنية والهدف تأهيل مزيد من الكوادر

31-يوليو-2022

تنفيذ مشاريع إنارة الشوارع وضخ مياه الآبار على امتداد المحافظات “الإدارة المحلية والبيئة” تنجح في استثمار الطاقة المتجددة ونشر تقنيات الألواح الكهروشمسية

14-مارس-2018

لجنة مشتركة من اتحاد العمال ومؤسسة الإسكان لدراسة تخفيض أسعار السكن العمالي

2-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى