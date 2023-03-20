الكويت.. إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرّب نفطي غرب البلاد

الكويت – سانا

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم حالة الطوارئ إثر حدوث تسرّب نفطي غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة قصي العامر قوله في تصريح: “لا توجد إصابات ناجمة عن هذا التسرّب، ولم تتأثر عمليات الإنتاج بسببه”، مشيراً إلى عدم رصد غازات سامة بموقع الحادث.

ولفت العامر إلى أن الفرق المعنية في الشركة موجودة في الموقع للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.

يذكر أن السلطات الكويتية أعلنت مؤخراً أنها تبنت خططاً للتوسع في إنتاج المشتقات النفطية.