المستشار النمساوي يدعو لبناء جدار حدودي شرق الاتحاد الأوروبي

20-مارس-2023

فيننا – سانا
دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى بناء سياج عازل مشابه لذلك الموجود بين الولايات المتحدة والمكسيك على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، لاحتواء الهجرة غير الشرعية.

وقال نيهامر في مقابلة مع صحيفة بيلد: “نحن بحاجة إلى حواجز فعّالة ويجب أن تكون مرتفعة جداً، وأن تتعمّق في الأرض، وتجب مراقبتها باستمرار تقنياً مع مراقبة أمنية من رجال مختصين، وبهذا الإجراء فقط يمكن احتواء الهجرة غير الشرعية”.

وأشار نيهامر إلى أن رئيس الشرطة النمساوية موجود في الولايات المتحدة، ويبحث الأمر عن قرب على حدودها مع المكسيك ليرى ما هي الإجراءات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أطلق في كانون الثاني 2017 بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في محاولة لمنع تدفّق المهاجرين من أمريكا الجنوبية، وهو أمر أثار موجة من الانتقادات من داخل الولايات المتحدة وخارجها، تجاه هذه الخطوة التي تتعارض مع حقوق الإنسان.

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20-مارس-2023

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