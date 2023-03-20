الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغرفة الصناعة على محك التوافق على مشاريع تنموية

دمشق – البعث

أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المهندس محمد بن عبيد المزروعي أن سورية تمتلك مقومات الصناعة والإنتاج الزراعي من أرض وماء وعمالة نشيطة، لذلك تسعى الهيئة للتواصل مع غرفة صناعة دمشق لاختيار المشاريع التي تخدم المناخ السوري الاستثماري وتحقق أهداف الهيئة في التنمية الزراعية، مبيناً خلال لقائه اليوم بأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعةدمشق وريفها أن الهيئة لديها استثمارات في عدد من البلدان العربية من ضمنها الشركة الأهلية في محافظة حماة والتي تعد من كبرى شركات الزيوت النباتية الناجحة في الجمهورية العربية السورية.

بدوره الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة أكد استعداد الغرفة للتعاون مع الهيئة العربية وذلك من خلال الاطلاع على أبرز الإسهامات التي تقوم بها الهيئة، موضحاً أهمية المشروعات الزراعية والتي تجد إقبالاً كبيراً لاسيما تلك التي تساهم في إنتاجية القطاع الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن من أهم المشاريع هي زراعة الصويا لمساهمتها بتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة لتربية الأبقار والتي تعتبر من أكثر المشاريع المربحة.

كما اطلع الحضور على إحدى التجارب الاستثمارية في مجال التربية الحيوانية وإنتاج الألبان والأجبان في ريف دمشق لما لها من أهمية خاصة أن سورية عانت من فاقد كبير بالثروة الحيوانية خلال الحرب عليها.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون ودراسة فرص الاستثمار المشترك في قطاعي الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، والعمل على إنشاء مشاريع متكاملة في المجال الزراعي.

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