بكتيريا قاتلة على أسطح شاشات الهواتف!

حذر الخبراء من أن البكتيريا من براز الإنسان والصراصير من بين الجراثيم غير المرئية الكامنة على أسطح شاشات الهواتف المحمولة.

وبحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية تم العثور على بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العقدية البرازية على 100% من شاشات الهواتف الذكية في دراسة للميكروبات الضارة التي تنتقل إلى جسم المستخدم.

اختبرت الدراسة شاشات هواتف خاصة مملوكة لست إناث وأربعة ذكور تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عاما. وتم العثور على جرثومة التسمم الغذائي والمكورات العنقودية الذهبية المسببة للالتهاب الرئوي، في كل من المسحات العشرين المأخوذة من 10 هواتف، وفي حين لم يكن هناك آثار من السالمونيلا في المسحات، إلا أن نصفها تبين أنه يحتوي على نوع من البكتيريا توجد عادة في براز الصراصير، والتي يمكن أن تمثل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد وحتى التسمم الغذائي.

في حين أن العديد من العوالق يمكن أن تكون غير ضارة بشكل تام، فإن الأنواع الأكثر خطورة والتي يمكن أن تسبب الإسهال والقيء والتهابات الجهاز التنفسي وحتى التهابات المسالك البولية ومجرى الدم، يمكن أن تنتقل للمستخدم أو أي من أفراد الأسرة وبالتالي فإنه ينصح أولا بعدم اصطحاب الهواتف الذكي إلى داخل دورات المياه والمواظبة على تنظيفها بشكل جيد دوريًا.

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