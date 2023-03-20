بوتين لنظيره الصيني: لدى موسكو وبكين مهام وأهداف مشتركة

موسكو- سانا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ أن لدى البلدين الكثير من المهام والأهداف المشتركة، وحقّقا خطواتٍ مهمّة في تطوير العلاقات.

ولفت بوتين قبيل بدء المباحثات مع جين بينغ في الكرملين اليوم إلى موقف بكين المتوازن في الأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا الدولية، موضحاً أنه اطّلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا.

وشدّد بوتين على انفتاح روسيا على المفاوضات مع أوكرانيا، واهتمامها بالخطة الصينية بهذا الصدد، مذكّراً بأن موسكو وبكين حقّقتا خطواتٍ مهمّة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى السنوات العشر الماضية، وسجّلتا ارتفاعاً بحجم التجارة بينهما بأكثر من الضعف ليصل إلى 185 مليار دولار.

ونوه بوتين بالنظام الاقتصادي العالي الكفاءة الذي تمتلكه الصين خلافاً للكثير من الدول، وبالتقدم الكبير الذي حقّقته في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم.

بدوره أكّد الرئيس الصيني ضرورة تقوية العلاقات بين بلاده وروسيا، مشيراً إلى أن البلدين شريكان بالتعاون الاستراتيجي الشامل.

وقال جين بينغ: إن “الجانب الصيني يولي اهتماماً كبيراً لتنمية العلاقات الصينية الروسية”، مشدّداً على الأهداف المتشابهة، ووجوب العمل لتحقيق جميع المهام المتعلقة بالعدالة والمساواة في العالم.

وكان الرئيس الصيني أكّد من موسكو أن الصين وروسيا شريكان موثوقان وتطوير العلاقات بينهما يساهم بشكل كبير في تقدّم العالم بأسره.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جين بينغ قوله لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية: إن الصين مستعدّة للعمل مع روسيا على حماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي.

ولفت جين بينغ إلى أنه سيبحث مع بوتين قضايا العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسيحدّد معه خطة لتطوير التعاون الاستراتيجي والتعاون العملي، مؤكداً أن زيارته ستكون مثمرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات مع روسيا.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موضوع مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا سيكون موضع بحث بشكل حتمي بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني الذي بدأ اليوم زيارة إلى موسكو.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “بطريقة أو بأخرى، النقاط التي تم وضعها في المبادرة، سيتم التطرّق إليها حتماً أثناء تبادل الآراء بشأن أوكرانيا”، مشيراً إلى أن الرئيس بوتين سيقدّم تفسيراتٍ شاملة حول موقف روسيا من أوكرانيا حتى تتوضح الصورة أمام الرئيس الصيني.

وكانت وزارة الخارجية الصينية نشرت في الـ20 من شباط الماضي بياناً من 12 نقطة مع موقف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، ومن بين النقاط الرئيسية ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

ومن جهة ثانية، وصف بيسكوف قيود المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق الرئيس الروسي بأنها “معادية ونحن ندونها عندنا، ونأخذ الأمر بسهولة، وليس على محمل الجد”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتمسك بالموقف بشأن تصعيد الصراع في أوكرانيا والاستمرار بتزويد نظام كييف بالأسلحة، وحول القمة الروسية الإفريقية أكّد بيسكوف أن الاستعدادات لعقدها تتم بشكل مكثف، ومن المقرر عقدها في تموز المقبل.