حل البرلمان في تايلاند تمهيداً لإجراء انتخابات في أيار المقبل

20-مارس-2023

بانكوك – سانا:

حل ملك تايلاند البرلمان اليوم بما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في أيار المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة (رويال غازيت) الرسمية قولها اليوم: إن الملك ماها فاجيرالونكورن صدق على مرسوم بحل البرلمان تمهيداً لانتخابات يتعين إجراؤها في غضون 45 إلى 60 يوماً من حل المجلس.

ولم يُعلن عن موعد الانتخابات بعد، لكن مصادر قالت إنها ستجري في الـ 14 من أيار.

وستحدد انتخابات أيار أعضاء البرلمان الذي سيختار بالاشتراك مع مجلس الشيوخ رئيسا للوزراء بنهاية تموز، ومن ثم إعلان تشكيل الحكومة بحلول مطلع آب، وذلك بحسب جدول زمني أعلنته الحكومة.

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20-مارس-2023

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