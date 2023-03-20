خطة للوصول لجميع المتتضررين في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تواصل غرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية عملية توزيع المواد الإغاثية على الأسر المتضررة من الزلزال والعائلات المستضيفة في ريف محافظة اللاذقية عبر المؤسسات والجمعيات المنضوية في غرفة عمليات إلى جانب باقي الجمعيات الأهلية والخيرية.

وأوضح رئيس غرفة عمليات الإغاثة في المحافظة بشار نديم أسد أن الفرق التطوعية وكوادر من المؤسسات المنضوية واصلت عملية التوزيع في عدد من القرى والبلدات في المحافظة ومنها بيت ياشوط ومزارعها والزوبار والقطيلبية والمعلقة وبقيلون والفاخورة واسطامو ورويسة وبيت بدّور ومخيّم الفيض وتجمّع أكرم صالح والفوّار ومدينة جبلة، إضافةً إلى تأمين متطلبات مراكز الإيواء كافة، وتعمل المؤسسات في غرفة العمليات على تغطية محاور محددة في المدن وريف المحافظة ضمن خطة معدّة مسبقاً.

كما وزّع فرع المؤسسة السورية للتجارة المواد الإغاثية في مدينة القرداحة وبلدتي المزيرعة والزوبار والمزارع والقرى التابعة لهما، واستكمال التوزيع في قرى ومزارع بيت ياشوط وذلك بتوزيع ٣٤٥٠ سلّة غذائية بالتعاون بين فرع المؤسسة وفريق من مؤسسة العرين، كما تمّ افتتاح ١٦ نقطة تسجيل وتوزيع في قرى البلدة للوصول إلى كل المتضررين، واستكملت مؤسسة العرين الإنسانية توزيع المواد الإغاثية للعائلات المتضررة ضمن قطاع بلدية يرتي، وشملت العائلات في قرى بيت سوهين ويرتي والجبيرية ودبّاش ومزارع الطيبة وبابو.

كما وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري نحو ١٨٥٠ سلّة غذائية ضمن مجال بلدية الجنديرية، وتتابع الأمانة السورية للتنمية توزيع المواد الإغاثية على العائلات في قرى بلدة القطيلبية والتي شملت قرى الحرية والحصان والوادي الأخضر، لتستكمل بعدها باقي القرى.

وضمن خطة غرفة العمليات الإغاثية للوصول إلى كل المتضررين جراء الزلزال تمّ توزيع المواد الإغاثية على العائلات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية حيث أنجزت فرق الأمانة السورية للتنمية عملها في نطاق بلدة القطيلبية بتوزيع أكثر من ٦٨٠ سلّة استكمالا لعملها في عدد من قرى البلدة.

بدورها فرق الهلال الأحمر السوري وزّعت نحو ١٧٠٠ سلّة غذائية في كلماخو على محور الدبيقة مع توزيع نحو ٧٥٠ سلّة أخرى بموجب دراسة الاحتياجات الأسرية ولعائلات في قرية اسطامو مع حرص غرفة العمليات على استكمال عملية التوزيع في القرى التي وصلت إليها فرق الهلال كما يتواصل العمل لتوضيب السلل الغذائية لتكون جاهزة للتوزيع على محاور أخرى ضمن المدن وريف المحافظة وصولاً إلى كل المتضررين مع جهود الفرق على مدار الساعة لتأمين متطلبات مراكز الإيواء على اختلافها وتؤازرها جمعيات أهلية وخيرية أخرى بمتابعة وإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

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