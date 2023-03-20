رئيسي يطالب الأمريكيين بالكفّ عن احتقار الشعوب وقدراتها

طهران – سانا:

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأمريكيين بالكفّ عن سياسة احتقار الشعوب، موضحاً أن مزاعم البريطانيين والأمريكيين طوال العقود الخمسة الماضية تركزت على احتكار التقدّم والازدهار لأنفسهم، وفي المقابل تحجيم طاقات الشعوب الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رئيسي قوله اليوم: إن الغرب شنّ على إيران خلال الأشهر الأخيرة حرباً مركّبة لإرباك مسيرة التقدّم في البلاد، ونحن في المقابل قررنا وعزمنا على الانتصار في هذه المواجهة، وحققنا اليوم ما كان يبدو مستحيلاً في الماضي.

ونوه رئيسي بالإنجازات التي حققها العلماء والعمال الإيرانيون لإنجاز الكثير من المشاريع المهمة لتطور البلاد، لافتاً إلى أن إيران بلغت اليوم من المستوى العلمي والتقني المرموق الذي أتاح لها بأن تحقق إنجازات فنية وهندسية ملفتة ليس داخل البلاد فحسب، وإنما في مجال تطوير صناعة النفط لدى بلدان أمريكا اللاتينية وفنزويلا التي واجهت مشاكل أساسية بعد انسحاب الولايات المتحدة.