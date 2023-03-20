زيادة مخازين المياه في سد الشهيد باسل الأسد

20-مارس-2023

بينت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة أن فيضان نهر الخابور وروافده والأودية التي تصب فيه نتيجة الحالة الجوية الماطرة التي تعرضت لها المحافظة منذ عدة أيام، أدى إلى زيادة مخازين المياه في سد الشهيد باسل الأسد جنوب الحسكة بمقدار 28 مليون متر مكعب، وأن استمرار تدفق نهر الخابور منذ أربعة أيام، والذي يصب في جسم السد أدى إلى زيادة مخازينه من المياه، ليبلغ حجم التخزين الحالي 121 مليون متر مكعب، كما أن استمرار تدفق نهر الخابور ليبلغ في مدينة الحسكة حالياً 15 متراً مكعباً، والجرجب 5 أمتار مكعبة والجغجغ 4 أمتار مكعبة، والزركان 1 متر مكعب سيزيد من مخازين السد بكميات إضافية من المياه.

وقد لعبت الأمطار التي هطلت وجريان الأنهار والأودية دوراً هاماً لجهة زيادة مخازين السدود والمياه الجوفية التي يعتمد عليها الأهالي ولا سيما في الأرياف للشرب وري المزروعات وسقاية الثروة الحيوانية بعد مرور سنة عانت فيها المحافظة من الجفاف وتراجع نسب الهطول المطري.

 

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20-مارس-2023

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