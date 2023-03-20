سلة حطين الأنثوية بين حلم التتويج وطموح الصعود

اللاذقية – خالد جطل

افتتح فريق حطين مشاركته في دوري الشابات لكرة السلة بالفوز على جاره تشرين 70/ 47 بعد مباراة قوية من الطرفين، حيث كانت شابات حطين الأكثر تميزاً نظراً للخبرة والانسجام بين اللاعبات اللواتي يشاركن معاً منذ سنوات.

مدرب الفريق الكابتن سامر أفتيم بين لـ”البعث” أن المباراة أمام تشرين كانت قوية من الطرفين مشدداً على أن فريقه تميز بمعظم مراحل المباراة في مواجهة منافس قوي.

وأضاف أفتيم: لاعباتنا قدمن مباراة كبيرة رغم أنها المباراة الافتتاحية لنا بعد فترة من التوقف نتيجة إيقاف النشاطات، فالفريق بدأ التحضير للموسم بالتدريج قبل وقوع الزلزال وما نتج عنه من تداعيات سلبية أهمها تحول صالة التدريب الوحيدة بالمحافظة إلى مركز إيواء للمتضررين من الزلزال، وفقدان الفريق لصالة تدريبه قبل العودة بجرعات تدريبية خفيفة بملاعب النادي، ومع صدور قرار بدء المنافسات وتحديدها من اتحاد اللعبة قمنا بضغط التدريبات في النادي والحالة الفنية والبدنية للفريق حالياً مقبولة وجاهزيتنا للمنافسات بنسبة 50%وسترتفع من مباراة لأخرى.

وأشار أفتيم إلى أن فريقه منذ بداية التحضير كان هدفه التتويج بلقب الدوري أو الوصافة على أقل تقدير لكن ما نتج عن الزلزال أثر سلباً على تدريبات الفريق ومع ذلك يبقى طموح المنافسة على اللقب قائماً وبنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن فريق حطين يسعى للصعود إلى مصاف الدرجة الأولى بفئة السيدات خاصة وأن الفريق اكتسب خبرة المنافسة بمشاركته العام الماضي كما سيتم تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبات صاحبات الخبرة قبل انطلاق الدوري.

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