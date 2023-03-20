سورية تتضامن مع البيرو والإكوادور بمواجهة كارثة الزلزال

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر: “تعرب سورية عن تعازيها لأسر ضحايا الزلزال في البيرو والإكوادور، وعن تضامنها مع حكومتيهما وشعبيهما الصديقين بمواجهة هذا المصاب، وتؤكد سورية التي تعرضت لزلزال مدمر الشهر الماضي أن هذه الكوارث الطبيعية تجعل تضافر الجهود الإنسانية عالمياً أهم من أي وقت مضى”.

وضرب زلزال بشدة 6.8 درجات على مقياس ريختر السبت الماضي الإكوادور والبيرو، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وإلحاق أضرار بعشرات المباني.