سورية تستهجن عقد (بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال) دون التنسيق معها

20-مارس-2023

بينت وزارة الخارجية والمغتربين أن “سورية تستهجن عقد ما يسمى (مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سورية وتركيا) دون التنسيق مع الحكومة السورية”.

وتابعت الخارجية: إن هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني قد تجلى أيضا بمواصلتهم فرض تدابيرهم غير الشرعية على الشعب السوري.

وأضافت الخارجية: القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة النفط السوري دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال.

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20-مارس-2023

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