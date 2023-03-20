سورية تستهجن عقد (بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال) دون التنسيق معها

بينت وزارة الخارجية والمغتربين أن “سورية تستهجن عقد ما يسمى (مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سورية وتركيا) دون التنسيق مع الحكومة السورية”.

وتابعت الخارجية: إن هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني قد تجلى أيضا بمواصلتهم فرض تدابيرهم غير الشرعية على الشعب السوري.

وأضافت الخارجية: القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة النفط السوري دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال.

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