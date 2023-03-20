شي جين بينغ يصل إلى موسكو في أول محطة خارجية له منذ إعادة انتخابه

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر يومين.

بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيحيط الرئيس الصيني بموقف روسيا من التسوية للأزمة الأوكرانية، وأوضح أن الزعيمين سيجريان محادثة ثنائية، خلال مأدبة غداء غير رسمية، و”سيكون هناك اليوم لقاء بين الرئيسين غير رسمي ولكنه مهم للغاية بين بوتين وشي جين بينغ”.

كما أفاد بأن يوم غد الثلاثاء ستُعقد فيه لقئات غير رسمية بين الرئيسين، وسيتم إعداد بيانات للصحفيين.

ووفقا للخبراء فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.