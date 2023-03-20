قبائل وعشائر الجزيرة السورية تجدّد إدانتها لممارسات الاحتلالين الأمريكي والتركي

الحسكة – إسماعيل مطر:

جدّد وجهاء القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية تمسّكهم بالثوابت الوطنية، وبسط سيطرة الدولة على كامل جغرافية الوطن.

وأعربوا خلال اجتماع عقدوه اليوم بحضور جميع ممثلي المكوّنات المجتمعية في المحافظة عن ولائهم وانتمائهم للوطن، كما أدانوا جميع مظاهر العنف و الجرائم وأشكال الانفلات الأمني في ظل سيطرة المحتلين الأمريكي والتركي وأدواتهما العميلة، مؤكدين أن الاحتلالين وأدواتهما المرتهنة هم من يقفون وراء جميع الجرائم وتغذيتها.

من جهته، بيّن الشيخ ميزر المسلط، من قبيلة الجبور العربية، أن هذا الاجتماع لترسيخ ثقافة العدل والتسامح وسيادة القانون، ونبذ جميع مظاهر العنف والتفرقة بين صفوف المجتمع، التي تعدّ مظاهر دخيلة على المجتمع السوري.

بدوره، الشيخ محمد ذياب الخلف، من قبيلة السادة البكارة، أكّد أن القبائل والعشائر العربية كانت وستبقى مع وطنها، وأن المحتلين الأمريكي والتركي إلى زوال بفضل التضحيات الكبيرة التي قدّمها ويقدّمها بواسل الجيش العربي السوري على امتداد جغرافيا الوطن.

الدكتور أحمد ادريس، من قبيلة السادة المعامرة، لفت إلى أن ما يميّز هذه اللقاءات والاجتماعات هو هذا الطيف الوطني الذي يتميّز به المجتمع السوري، وهو أحد عناصر ومقوّمات انتصار هذا الوطن على الأعداء في جميع الظروف.

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