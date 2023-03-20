لجنة التحقيق الروسية ترفع دعوى ضدّ المدعي العام وقضاة “الجنائية الدولية”

20-مارس-2023

موسكو – سانا:

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم رفع دعوى جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن اللجنة قولها في بيان اليوم: إنها “فتحت قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان وقضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وروزاريو سالفاتور إيتالا وسيرجيو جيراردو أوغالدي جودينز”، مؤكدة “أن الملاحقة الجنائية للمواطنين الروس في المحكمة الجنائية الدولية غير قانونية، حيث لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بناء على مزاعم أوكرانية وغربية ملفقة ضدهما.

وأكدت الخارجية الروسية عبر المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا بطلان قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص بلادها، مبينة أن روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة ولا تتحمل أي التزامات بموجبه.

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20-مارس-2023

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