مباراة خيرية بين أهلي حلب والجلاء دعماً لمنكوبي الزلزال

حلب- محمود جنيد

تحت رعاية أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي في حلب الرفيق أحمد منصور، أقامت لجنة شباب الأعمال في غرفة صناعة حلب مباراة خيرية بكرة السلة جمعت قطبي السلة الحلبية أهلي حلب و الجلاء مساء أمس الأحد في صالة الحمدانية الدولية.

وجاءت تلك الفعالية الخيرية دعماً للأسر المتضررة من الزلزال لجانب تأمين منحة السكن التي كانت أطلقتها غرفة الصناعة بحلب، وحمل اللقاء الذي لبى الناديين الحلبيين العريقين نداء إقامته، الطابع الودي الإنساني، وسط حضور جماهيري من بينه جانب من الأسر المتضررة تفاعل مع الحدث.

رئيس مكتب الشباب في فرع حلب للحزب الرفيق عبد المنعم رياض المصطفى أشاد لـ”البعث” بالجهود التشاركية الإغاثية الرسمية والأهلية، إضافة لغرفة التجارة والصناعة التي نظمت الفعالية، مثمناً تلك اللحمة الوطنية لجميع الأطياف والهبة الإنسانية، التي أكدت على أصالة وتعاضد أبناء الوطن، مع بعضهم وقت المحن، ويأتي تأكيداً على قدرة الجميع معاً جيش وشعب وقائد على تجاوز الأزمات وإعادة إعمار وبناء الوطن.

من جانبه الدكتور ماهر خياطة عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أكد بأن المبادرة الطيبة للجنة شباب الأعمال في غرفة صناعة حلب، تأتي بالتوازي مع الخطة الإغاثية الحكومية، والإدارية المعنية ذات الصلة، وأشار خياطة إلى أن الرياضة تعتبر فضاء جامع لأطياف المجتمع كافة، وبلغتها الإنسانية قادرة على أن توصل الرسالة بأبلغ معنى وأبهى صورة، سيما وأن الحدث الخيري الذي جمع قطبي السلة الحلبية أهلي حلب والجلاء، يأتي على خلفية كارثة ومصاب جلل للكثير من المواطنين والأسر على المستوى الحلبي والسوري.

ووجه خياطة اللوم والعتب المجتمع الدولي الذي لم يكن على قدر المسؤولية تجاه مصاب الشعب السوري جراء الكارثة، وكانت مبادرته خجولة، متمنياً بأن تؤدي الفعالية الرياضية رسالتها وتوصلها للمجتمع الرياضي والدولي، وتلفت الأنظار إلى ضرورة وقوف الجميع وتضامنهم المادي والمعنوي لغوث الشعب السوري وإعادة بناء ما تهدم على المستويات كافة.

وأشار المهندس رأفت شماع أمين سر غرفة صناعة حلب بدوره إلى المبادرات التي أطلقتها الغرفة منذ اليوم الأول لوقوع كارثة الزلزال، وصولاً إلى مبادرة المباراة الرياضية الخيرية بين فريقي الأهلي والجلاء، لافتاً بأن ريعها مقدم من قبل المتبرعين لإغاثة الأسر المتضررة، والاستمرار بتقديم منحة السكن، بعد الوصول إلى ألف منحة قدمتها غرفة الصناعة، وهي مستمرة بدعم المانحين والمتبرعين الذين لم يقصروا من داخل وخارج سورية.

ولفت المهندس شماع بأن الغاية من المباراة الخيرية التي نظمتها لجنة شباب الأعمال في غرفة الصناعة، هي توجيه رسالة تكافل وتضامن مع المتضررين المستضافين في المدينة الرياضية، وإشعارهم بدعم والتفاف الجميع حولهم، وبالأمن والأمان والاطمئنان، من منطلق تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود والقدرة على تجاوز الكارثة والمحنة، والعودة لحياتهم الطبيعية.



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