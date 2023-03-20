هجوم عنيف لأنثى كنغر على سائحة بأستراليا

ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية سائحة تعرضت لهجوم عنيف من أنثي كنغر كبير بينما تساعد صغير الكنغر المتعثر بالأسلاك الشائكة وسط الأدغال.

وبعد تصرف أنثي الكنغر بدافع غريزة الأمومة ضد السائحة ميلاني ستابس وصديقتها اللذين حاولا إيقاف وتهدئة أثني الكنغر، أصيبت ساق السيدة بما لزم إجراء جراحة بساقها، كما أصيبت بعدوى جعلتها تتردد كل يوم لمدة ثلاثة أشهر تقريبا على المستشفي لإتمام علاجها.

وقالت السيدة: “لقد ضربني الكنغر بشدة في ظهري علما بأن حقيبة الظهر أنقذتني بشكل جيد جدا، أنا محظوظة وعليكم الحذر عند التعامل بهذا الموقف فلم أكن أعلم أن حيوان الكنغر قادر على شن مثل هذه الهجمات على البشر، وعلى الرغم من ذلك ما زلت أحب هذا الحيوان”.

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