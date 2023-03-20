هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 66 مم في وادي العيون بحماة

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي.. في دمشق وريفها في مضايا 19 مم

والحرمون 15 مم، وسرغايا 8 مم، والزبداني 7 مم، والتل وقاسيون 6 مم، ومساكن برزة 5 مم، وميسلون ودوار المطار ودوما 4 مم، وجديدة الشيباني ودمشق الدولي وقطنا 3 مم ودمشق المزة ويبرود والكسوة وساحة الحجاز 2 مم، والقطيفة وعقربا 1 مم.

وفي محافظة السويداء.. عين العرب 32 مم، والسويداء 20 مم، وصلخد 17 مم وشهبا 16 مم، والصورة الصغيرة 13 مم.

وفي محافظة درعا.. نوى وتل شهاب 17 مم، ودرعا والصنمين 16 مم، والشيخ مسكين والمسيفرة 14 مم، وبصرى 13 مم.

وفي محافظة القنيطرة.. حضر 54 مم والقنيطرة 32 مم، ونبع الصخر 19 مم.

وفي محافظة حمص.. الرستن 25 مم، وشين 24 مم، والناصرة وتلدو 21 مم ومرمريتا 18 مم، وقلعة الحصن 13 مم، وحمص 11 مم، وتلكلخ 10 مم والعريضة 8 مم، والقريتين 7 مم والمخرم 6 مم، وتدمر 5 مم، والقصير 4 مم.

وفي محافظة حماة.. وادي العيون 66 مم، والرصافة 60 مم، وعين حلاقيم 53 مم ومصياف 47 مم، والحميري 36 مم، وحر بنفسه 30 مم، وربعو 29 مم وحماة 16 مم والسلمية 15 مم، والصبورة 9 مم، ومحردة 8 مم والسعن 7 مم وكفر زيتا وعقيربات وصوران 6 مم.

وفي الغاب.. شطحة 40 مم، وعين الكروم 32 مم، والكريم 18 مم وأفاميا والسقيلبية 14 مم.

وفي محافظة طرطوس.. دريكيش 49 مم، وصافيتا والشيخ بدر 45 مم، ومشتى الحلو 42 مم، وطرطوس 30 مم، وبانياس 28 مم، والقدموس 27 مم، وحمام واصل 18 مم والصفصافة 14 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. القرداحة 29 مم، وصلنفة 24 مم، وكسب 22 مم والقطيلبية وبوقا 21 مم، والبهلولية 18 مم، والمزيرعة والحفة واللاذقية 16 مم ومطار الباسل 15 مم ووادي قنديل 5 مم.

وفي محافظة إدلب.. إدلب 22 مم وارمناز 20 مم، وجسر الشغور 13 مم وأبو الظهور 2 مم.

وفي محافظة حلب.. عين العرب الشمالية 10 مم، والسفيرة 8 مم واعزاز 6 مم، وخناصر وجرابلس 5 مم، وحلب المطار 2 مم.

وفي محافظة الرقة.. الكرامة 3 مم والسبخة 2 مم، والرقة والمنصورة وجديدة خابور 1 مم.

وفي محافظة الحسكة.. الحسكة 9 مم والشدادة 8 مم، والهول ومركدة 7 مم والعريشة 6 مم وعامودا والزهيرية 3 مم، والمالكية واليعربية وأم مدفع وتل براك 2 مم، والقامشلي وتل علو وأبو قصايب 1 مم.

وفي محافظة دير الزور.. الميادين 12 مم، ودير الزور 5 مم، والتبني 2 مم والكسرة 1 مم.