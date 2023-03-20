19 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

20-مارس-2023

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، وحتى الساعة الـ 7.37 من صباح اليوم بلغ 19 هزة ضعيفة.

وذكر المركز في أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 4 هزات في لواء إسكندرون وهزتين الأولى جنوب شرق اللاذقية بـ 19 كم والثانية 38 كم شرق اللاذقية، وهزتين الأولى جنوب غرب إدلب بـ 22 كم والثانية شمال غرب إدلب بـ 39 كم و3 هزات في البحر الأبيض المتوسط وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا.

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.5 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 36.3 كم.

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20-مارس-2023

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