الفرق الحزبية بطرطوس تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

طرطوس – البعث أون لاين:

تابعت فرق طرطوس الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع الشعب الحزبية.

ففي شعبة المدينة الثانية عقدت مؤتمرات فرق المالية والصحة والعجمي والسجن و الفاخورة والقصور بحضور عضو قيادة فرع الحزب الرفيق جمال غزيل رئيس المكتب الاقتصادي وأمين الشعبة الرفيق مازن وأعضاء قيادة الشعبة.

فيما افتتحت شعبة التعليم العالي مؤتمرات فرقها الحزبية السنوية بعقد مؤتمر فرقة الاتصالات بحضور عضو قيادة فرع الحزب الرفيق عميد قبلان رئيس مكتب النقابات، وأمين الشعبة الرفيق سلمان محمود وأعضاء قيادة الشعبة.

أما الشعبة الاقتصادية فقد اختتمت مؤتمراتها السنوية بعقد مؤتمر الفرقة الثانية ( شركة مرفأ طرطوس ) والفرقة /١٣/ (اسمنت طرطوس ) والفرقة السادسة (توكيلات ملاحية و شركة مرفأ طرطوس) بحضور أمين الشعبة الرفيق مصطفى سلامة أعضاء قيادة الشعبة، كما عقدت الشعبة العمالية مؤتمر الفرقة الرابعة عشر في شركة مصفاة بانياس بحضور أعضاء قيادة الشعبة.